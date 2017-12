Cesta je bila več ur zaprta

23.12.2017 | 09:00

Včeraj ob 23.05 uri se je na avtocesti pri Trebnjem, med odcepoma zahod in vzhod, v smeri Novega mesta, zgodila prometna nesreča, v kateri so trčila štiri osebna vozila. Gasilci PGD Trebnje so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorje na poškodovanih vozilih, počistili razlite motorne tekočine, pomagali pri sanaciji posledic in razsvetljevali kraj prometne nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so pet poškodovanih oseb oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta v smeri Novega mesta več ur zaprta.

Ena oseba lažje poškodovana

Ob 22.54 uri se je na Cesti Svobode v občini Brežice pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, ena oseba je bila lažje poškodovana in prepeljana s pomočjo NMP Brežice v SB Brežice. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih ter počistili cestišče z vpojnimi sredstvi.

Danes brez vode

Komunala Črnomelj obvešča, da danes v času med 7.30 in 11.00 uro prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodu na območju Kanižarice - cona Rudnik.

M. L.-S.