V Ivančni Gorici razglasili športnike leta

23.12.2017 | 11:40

Mojca Obreza in Luka Kutnar

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica in Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica vsako leto organizirata prireditev Športnik leta, na kateri podelijo priznanja najuspešnejšim športnikom v občini. Sinočnja razglasitev je potekala v sodelovanju z Zavodom Prijetno domače in Zvezo kulturnih društev Ivančna Gorica, posvečena pa je bila tudi dnevu samostojnosti in enotnosti.

Najboljša športnika v članski kategoriji sta postala motokrosist Luka Kutnar iz Moto kluba Fire Group in Mojca Obreza iz Univerzitetnega Savate kluba Ivančna Goric, v kategoriji šolske ekipe je naslov prejela atletska ekipa OŠ Stična, ekipa malega nogometa – Futsal club Ivančna Gorica je postala ekipa leta v kategoriji klubska ekipa in ekipa AMD Šentvid pri Stični v kategoriji ekip v individualnih športih. Med veterani je športnik leta postal Janez Erčulj, med športniki invalidi pa Kenan Husejinović.

Vsi nagrajenci

Športniki občine Ivančna Gorica za leto 2017 so postali še: Živa Batis (OŠ Stična) med mlajšimi deklicami, Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) med mlajšimi dečki, Zoja Peteh (OŠ Stična) med starejšimi deklicami, Žan Zupančič (Taekwondo klub Kang) pri starejših dečkih, atletinja Ela Tekavec med mladinkami in Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) v kategoriji mladinci.

Nagradili so tudi zaslužne športne delavce, priznanja so prejeli: Boštjan Košir (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Janez Piškur (Kajak kanu klub Krka) in Tatjana Šturbaj (Planinsko društvo Polž). Ob 40-letnici delovanja je jubilejno priznanje prejel Sankukai karate klub Ivančna Gorica.

Zbrane je ob skorajšnjem prazniku nagovoril župan Dušan Strnad, gostili pa so tudi selektorja slovenske košarkarske reprezentance Rada Trifunovića, s katerim se je pogovarjal predsednik občinske zveze športnih organizacij Mitja Hren. Župan in selektor sta dobrodelno pokazala, kako dobro znata metati na koš in treba je priznati, da se je prvi mož ivanške občine zelo izkazal, saj niti malo ni zaostajal za selektorjem.

Župan Dušan Strnad in selektor Rado Trifunović pod košem

Trifunović je prinesel tudi tri košarkarske žoge s svojim podpisom in te so na dobrodelni rokometni tekmi, ki je sledila prireditvi, prodali na licitaciji. Na omenjeni rokometni tekmi so se revijalno pomerili sedanji in nekdanji člani RK SVIŠ Ivančna Gorica ter ekipa veteranov RK SVIŠ. Prostovoljne prispevke, ki so jih zbirali skozi ves večer, so namenili poletnemu letovanju otrok iz občine Ivančna Gorica na Debelem Rtiču.

V kulturnem programu so nastopili: Otroška folklorna skupina OŠ Stična, Big band Stična z izjemno energičnim dirigentom Bracom Doblekarjem in plesna para Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

J. A., foto: Gašper Stopar

