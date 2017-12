Rigler rešil voznika iz gorečega avta; Turšič in Dergan reševala plezalko pod Lisco

23.12.2017 | 12:45

Prejemniki medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost z ministrico in direktorjem policije. (Foto: policija.si)

Ljubljana - Generalni direktor policije Marjan Fank in ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar sta včeraj v Tacnu podelila medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Prejelo jih je 23 pogumnih in srčnih ljudi, ki so se izkazali s svojimi dejanji. Prejelo jih je 20 policistov (eden je že upokojen) in trije občani. Med njimi so tudi: Matija Rigler iz okolice Ribnice, Beno Dergan (pomožni policist PU Novo mesto) in Marko Turšič (PP Sevnica)

Prejemniki medalj so se v kritičnih in pogosto zelo dramatičnih situacijah odzvali hitro in mirno, brez pomisleka so priskočili na pomoč in naredili vse, kar so lahko, da bi rešili tuje življenje, četudi so bili pri tem sami izpostavljeni veliki nevarnosti.

OBRAZLOŽITVE

Občan Matija Rigler, doma z območja občine Ribnica, je bil 22. julija kot voznik traktorja soudeležen pri trčenju z osebnim avtomobilom. Slednji je zagorel, v njem pa je ostal ukleščen poškodovani voznik. Avtomobil je bil že skoraj v celoti v plamenih, Riglerju pa je voznika kljub opeklinam svojih rok uspelo nekako potegniti ven in odvleči toliko vstran, da sta bila oba na varnem. Gre za izjemno hrabro dejanje, saj je občan svoje življenje in zdravje izpostavil veliki nevarnosti zaradi možnosti eksplozije vozila.

Policist PP Sevnica Marko Turšič in pomožni policist Beno Dergan sta 29. julija na izjemno zahtevni strmini brez plezalne opreme tvegala svoje življenje, da sta pomagala hudo ranjeni ženski, ki je padla s plezalne stene pod Lisco.

J. A.