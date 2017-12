Vrtec naj bi bil končan takoj po novem letu

23.12.2017 | 14:45

Ob začetku gradnje. (Foto: B. B.)

Mestna občina Novo mesto, ki si zadnje mesece zelo prizadeva za čimprejšnjo dokončanje gradnje vrtca v Bršljinu, se je z izvajalcem gradnje dogovorila za načrt zaključnih del, po katerem naj bi bil vrtec končan takoj po novem letu. Tehnični pregled objekta je namreč predviden za 8. januarja 2018.

Zamuda pri gradnji montažnega vrtca, ki so ga začeli graditi konec aprila letos, končan pa naj bi bil v štirih mesecih, je nastala zaradi težav izvajalca gradbenih del. Trenutno na objektu izvajajo zaključna slikopleskarska in keramičarska dela, fino montažo mizarskih del in električnih instalacij ter fine nastavitve strojnih instalacij. Pri zunanji ureditvi bodo morali še asfaltirati, zaključiti urejanje parkirišča in montirati igrala.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo objekt na voljo otrokom. V njem bo prostora za približno 110 otrok v šestih oddelkih. Novi vrtec v Bršljinu je prva novogradnja na področju predšolske vzgoje v novomeški občini po več desetletjih.

M. L.-S.