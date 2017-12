Največja samopostrežna avtopralnica v Sloveniji

23.12.2017 | 17:25

Novo mesto - Podjetje Avtoline iz Krškega je danes v Novem mestu odprlo največjo samopostrežno avtopralnico ne le na Dolenjskem, ampak v vsej Sloveniji. Po prvi v Krškem in drugi v Brežicah, ki so ju odprli pred dobrim letom dni, so svojo tretjo samopostrežno Avtopralnico Avtoline postavili v Novem mestu ob Ljubljanski cesti iz smeri centra mesta proti Bršljinu.

Pralnico so kljub zahtevnim vremenskim razmeram zgradili v dobrih dveh mesecih in je v obliki dveh nadstrešnic s kar 12 pralnimi mesti, kar pa jo tudi postavlja na prvo mesto po velikosti med vsemi samopostrežnimi avtopralnicami v Sloveniji. V samopostrežni avtopralnici lahko uporabniki svoje avtomobile operejo sami 24 ur na dan, vse dni v letu.

M. L.-S.; Foto: arhiv Avtoline