Božični miting prinesel nekaj osebnih rekordov

23.12.2017 | 18:15

Foto: AK Krka

Novo mesto - Na včerajšnjem Božičnem mitingu v Brežicah so uspešno nastopili tudi atleti in atletinje Atletskega kluba Krka. Joško Švirt je bil v skoku s palico drugi, z osebnim rekordom v dvorani 3.81 m, drugi je bil tudi Luka Kunej v skoku v daljino, z daljavo 6.16 m, tretji pa Benjamin Slak, prav tako v skoku v daljino, s skokom dolgim 5.47 m.

Nov osebni rekord je dosegel Andraž Durjava, ki je v skoku v višino skočil 1.88 m, s čimer je osvojil četrto mesto. S preskočenimi 1.55 m je pri skoku v višino popravila svoj osebni rekord v dvorani tudi Neja Žnidaršič, Maja Gazvoda, ki je preskočila 1.50 m, pa je svoj osebni rekord izenačila in osvojila šesto mesto. Nika Kovač je preskočila 1.45 m in bila osma, Klemen Kastrevc pa je v skoku s palico preskočil 2.01 m in pristal na petnajstem mestu.

M. L.-S.