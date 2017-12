Voznik trčil v ograjo

23.12.2017 | 18:30

Danes ob 4.54 uri je na avtocesti Novo mesto—Obrežje pri kraju Grmovlje, občina Škocjan, voznik osebnega vozila trčil v ograjo. Lažje poškodovanega voznika so na kraju nesreče oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško pa so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili razlite motorne tekočine.

Odstranjevali naplavine

Ob 7.00 uri so gasilci PGD Kostanjevica na reki Krki, občina Kostanjevica na Krki, odstranjevali naplavine okoli mostov, ki so nastale kot posledica nedavnih poplav.

Gorele saje

Ob 11.57 uri so v naselju Velika Loka, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD: Trebnje, Čatež pod Zaplazom, Občine, Šentlovrenc, Trebanjski Vrh in Velika Loka. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nadzorovali izgoretje saj, s termo kamero pregledali okolico in dimnik, prezračili objekt ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja.

V zidanici bila mrtva oseba

Ob 14.00 uri so na Zdolah, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom vstopili v zidanico, v kateri se je nahajala preminula oseba ter nudili pomoč policistom in reševalcem NMP Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Pomagali oboleli osebi

Ob 15.30 uri so v bližini naselja Kompolje, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč oboleli osebi v osebnem vozilu do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so osebo na kraju oskrbeli.

