Tudi letos delili smrečice

23.12.2017 | 19:10

Tudi letos so si lahko občani kočevske občine v prostorih Tržnice Kočevje sami izbirali smrečice. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Člani Gozdarskega društva Medved so v sodelovanju z delavci OE ZGS Kočevje in občino Kočevje občanom kočevske občine tudi letos omogočili, da bodo lahko imeli v božično – novoletnem času v svojih domovih na legalen način pridobljene novoletne smrečice. Tudi letos so namreč izpeljali akcijo Smrečica za vaš dom, katere namen je spodbujanje uporabe naravnih smrečic in opozarjanje na z zakonom predpisan način pridobivanja smrečic, kar pomeni: s soglasjem lastnikov gozdov, izstavljeno odločbo Zavoda za gozdove in s strokovnim izborom – odkazilom.

Kočevski gozdarji so občanom kočevske občine letos ponudili okoli 70 brezplačnih smrečic, smrečice pa so dostavili tudi vsem javnim zavodom na Kočevskem, ki so izrazili željo, da bi srečico imeli. Kot je povedala vodja OE ZGS Kočevje Katja Konečnik, so zaradi nedavnega vetroloma, ki je samo na Kočevskem poškodoval preko 400 tisoč kubikov lesa, letos sicer premišljevali ali naj akcijo izpeljejo, a so se nazadnje odločili, da to storijo. Z akcijo Smrečica za vaš dom so namreč začeli že leta 2005 in občani kočevske občine so se nanjo že navadili. Da akcijo kljub veliki škodi v gozdu tudi letos izpeljejo, pa je dodatno botrovalo dejstvo, da smrečice različnih velikosti, s katerimi zadovoljujejo različne okuse in želje ljudi, gozdarji sekajo v zaščitnem pasu cest in povsod drugod tam na Kočevskem, kot pravi Konečnikova, kjer smreke tako ali tako nimajo kaj početi oz. jih je treba posekati.

M. L.-S.