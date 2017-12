Kolona vozil je bila vse do Krškega

24.12.2017 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na 112 poročajo, da so se ponoči okoli 1. ure v Hrastuljah vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škocjan so zaprli dovod zraka v peči, nadzirali izgorevanje saj in pregledali okolico. Ostalih izrednih dogodkov na območju regije k sreči ni bilo.

Prepoved za tovornjake

Sinoči in ponoči so se umirile tudi razmere na mejnem prehodu Obrežje, kjer to jutro za izstop iz države čakajo le avtobusi. Danes, jutri in v torek med 8. in 21. uro sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7,5 tone.

Včeraj so o zastojih poročali z vseh cest v smeri meje s Hrvaško. Najdaljši zastoj, na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje, se je v večernih urah skrajšal na vsega tri kilometre, medtem ko je bil še dopoldne dolg tudi 20 kilometrov in je segal vse do Krškega.

M. M.

novejši najprej Komentarji (1) 49m nazaj Oceni miro Zakaj tolikšni pregledi pri izstopu iz države?Strinjam se če obstajajo sumi ukradenih vozil in pod. ne pa čekiranje vsakega voznika in vozila.Vstop je razumljivo varnostno bolj rizičen,,,, Preglej samo prijavljene komentatorje