V torek še številni blagoslovi konj

24.12.2017 | 10:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Šentjernej, Semič - Danes in v prihodnjih dneh se bodo zvrstili številni božični koncerti, posamezne napovedi pa najdete na naši povezavi Namig za premik. Pred nami je tudi državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki sovpada s štefanovim, ki ga v naših krajih konjeniki z blagoslovi obeležujejo že vrsto let.

VTD Čatež pod Zaplazom tako v torek vabi na Štefanov pohod, start bo ob 8.30 iz vasi Temenica. Tradicionalni blagoslov konj bo ta dan ob 10. uri na Štefanovem trgu v Semiču, kjer bo hkrati še prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob isti uri, torej ob 10-ih dopoldne, se bodo blagoslovi zvrstili tudi pri cerkvi sv. Roka v Gorenjih Sušicah, pri cerkvi v Štefanu in Šmarjeških Toplicah. Štefanovo bodo ob 15. uri obeležili tudi Pri mostu v Dolenjskih Toplicah.

Eno bolj množičnih in najstarejših žegnanj je zagotovo v šentjernejski občini. Nanj vabi PGD Dolenja Stara vas in občina, povorka s konjeniki in s šentjernejskim pihalnim orkestrom na čelu pa se bo s hipodroma v torek odpravila ob 9.30. Konjenike bo pot vodila skozi Šentjernej do cerkvice sv. Štefana v Dolenji Stari vasi, kjer bo ob 10. uri blagoslov konj in konjenikov. Zaradi prireditve bo skozi Šentjernej ta dan veljala popolna zapora ceste od 9.30 do 10.30.

Sveti Štefan je postal zavetnik konj in živine nasploh. Na dan svetega Štefana kmetje peljejo blagoslovit lepo okrašene konje. Z njimi jezdijo okoli cerkve in jih blagoslovijo pred njo, pri obredu blagoslovijo še vodo in sol. Sol potresejo po polju in hkrati kropijo z blagoslovljeno vodo, “da suho vreme ne bi škodovalo”. Sv. Štefan, mučenec, je bil rojen okoli Kristusovega rojstva, mogoče v Jeruzalemu, kjer naj bi leta 33 tudi umrl. Dandanes ga častimo kot zavetnika konj, konjarjev in kočijažev, zidarjev, krojačev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev in kletarjev. Pomagal naj bi zoper glavobol, pri zastajanju kamnov, zbadanju in obsedenosti. Že od četrtega stoletja dalje ga praznujemo dan po božiču.

M. M.