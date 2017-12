FOTO: Prenavljajo staro in izdelujejo novo, unikatno pohištvo

24.12.2017 | 11:25

Marjanca Trščinar Antić in Tina Antić (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Urban design group je novomeško socialno podjetje, ki je izbralo predbožični čas, da se predstavi širši javnosti. V praznih poslovnih prostorih v središču Novega mesta, ki jih je od lastnika za predstavitev dobilo brezplačno, je za en dan, v petek razstavilo unikatne kose pohištva iz masivnega lesa. Ukvarjajo se namreč s prenovo starega pohištva in izdelavo novega, unikatnega pohištva iz odpadnega in zavrženega lesa.

Podjetje je, kot je dejala lastnica, ki skrbi za marketing, Marjanca Trščinar Antić, nastalo kot rezultat reševanja zaposlitve mlade industrijske oblikovalke, njene hčerke Tine Antić, ki se ukvarja z notranjim dizajnom, opremo in interierjem. »Ker ni dobila službe, sva razmišljali, kaj narediti. Vedno jo je vleklo k lesu, mizarstvu in tako sva se odločili, da ustanoviva podjetje, ki izdeluje in predeluje pohištvo,« je razložila.

Odločili sta se za socialno podjetje, ker želijo promovirati poklic mizarja, promovirati slovenski les in odnos do ročnega dela, spodbuditi mlade, da se odločajo za ta poklic in jim pomagati pri izobraževanju zanj, jim ponuditi prvo zaposlitev…, pri njihovem delu pa sodelujejo tudi z drugimi mojstri – kovinarji, steklarji in keramiki. Zaposlili so tudi enega starejšega in enega mlajšega mizarja, Tomaža Gazvodo in Rožleta Matka, saj želijo na ta način prenašati znanja starejših mojstrov na mlade.

Priložnostno predstavitev njihovih izdelkov si je skozi ves dan ogledalo lepo število ljudi in odzivi so bili zelo spodbudni. Petkovo predstavitev so ob 18. uri popestrili mladi glasbeniki novomeške glasbene šole Marjana Kozine, ki igrajo tudi v mestni godbi, obiskala pa sta jih tudi novomeški župan in podžupan, Gregor Macedoni in Boštjan Grobler.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija