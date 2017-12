Sveto družino lahko spravi v orehovo lupinico

24.12.2017 | 14:10

Najmanjše jaslice niso večje od orehove lupinice.

Šentlovrenc - Te dni do božiča bodo mnogi pod jelko postavili jaslice. Ponazoritve Kristusovega rojstva se bo lotil tudi Tomaž Lavrih iz Šentlovrenca v trebanjski občini, ki bo uporabil jaslice, ki jih izdeluje sam. Ustvarja jih že kar nekaj časa in so različnih velikosti. Nekatere merijo le nekaj centimetrov in so ene najmanjših v Sloveniji.

Tomaž Lavrih v svoji delavnici, kjer se povsem sprosti in uživa.

Za izdelovanje jaslic je navdušil tudi ženo Katarino, ki prav tako ustvarja izjemne umetnine.

»Niso najmanjše, vendar pa manjših še nisem videl,« pove Tomaž in pred nas na mizo položi sveto družino, ki jo obdaja orehova lupinica. Najmanjša figurica je velika le devet milimetrov, doda. Izdelovanje jaslic je zanj sprostitev po naporni službi, kjer dela kot rezkalec v ljubljanskem podjetju, ki razvija in izdeluje sestavne dele medicinskih laserjev. »Počnem podobno kot kakšen zobar. Vse je krhko, lomljivo in treba je biti zelo pazljiv,« opisuje. Zato ob večerih rad poprime za olfanož in izrezlja jaslice. Dela za svoj notranji mir in iz čistega veselja.

S tem se je začel ukvarjati pred več kot dvajsetimi leti, ko je na sprehodu našel kos lipovega lesa, ki ga je odnesel domov in iz njega izrezljal človeško glavo. »Saj tole ni kaj prida, sem si takrat dejal in vse skupaj pospravil v drvarnico. A po letu dni sem med poleni glavo zopet našel. Malo sem je obdelal in najprej naredil pastirčka, ki drži ovčko, nato pa še vso družino,« se spominja. Svoj izdelek je pokazal župniku in ko ga je pohvalila še žena, je vedel, da je na pravi poti. Od tedaj njegovo oko ne počiva. Vedno, ko najde kakšen zanimiv kos lesa, v njem hitro prepozna njemu ljub motiv, ki ga potem še malo obdela. Tako je recimo iz kosa 2.000 let stare oljke z Brionov naredil Kristusa z razprtimi rokami. »Bolj drobno je in več ko je detaljev, večji izziv mi je,« pravi Tomaž in dodaja, da nikoli ne naredi istih figur. Za sveto družino, ki jo lahko spravi v orehovo lupinico, potrebuje okoli 40 minut, medtem ko za večje jaslice potrebuje nekaj dni. Najraje ustvarja iz lipovega lesa, ki ga najprej na grobo obdela z olfanožem, nato pa še na fino z drugimi rezili. Čeprav je že pravi mojster, mu včasih tudi ne uspe.

NAVDUŠIL TUDI ŽENO

S svojim konjičkom je navdušil tudi ženo Katarino, ki prav tako ustvarja prave umetnine. Velikokrat se skupaj udeležujeta tudi razstav, kjer dobita kakšno idejo. Tomaž že vrsto let skrbi tudi za postavitev jaslic v domači cerkvi, letos pa so ga povabili, da je v Jurkloštru blizu Rimskih Toplic postavil celotno svetopisemsko zgodbo, ki se začne z oznanjenjem, konča pa s Kristusovim rojstvom. »Gre za osem prizorov, v katerih sodeluje več kot 500 figur,« pojasni.

Poleg tega je Tomaž tudi zbiratelj jaslic. Kako obsežna je njegova zbirka, še sam ne ve, ima pa jih z različnih koncev sveta. Kot pravi, se med seboj zelo razlikujejo, saj ima vsaka pokrajina svoj pridih in način izdelovanja.

Članek je bil objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista z dne, 21. december 2017.

Besedilo in fotografije: Rok Nose