Godbeniki že dvaindvajsetič z glasbo v novo leto

24.12.2017 | 16:05

Metlika - Že po tradiciji pripravlja Mestna godba Metlika pred božično-novoletnimi prazniki celovečerni koncert z naslovom Z godbo v novo leto. Letos so pred prazniki zaigrali že dvaindvajsetič in tako zaključili uspešno leto. Še posebej pa so bili veseli, ker jim je ministrstvo za kulturo dodelilo status društva v javnem interesu na področju kulture.

Metliški godbeniki igrajo raznovrstno glasbo, tako domačo kot tujo, resno, filmsko, popularno, narodno-zabavno, zimzelene melodije. S pestrim programom so se predstavili tudi na tokratnem koncertu pod taktirko Rafka Ogulina, na katerem je prisotne najprej pozdravil metliški župan Darko Zevnik.

Kot solisti so zaigrali Urša Flek na flavti, Samo Flajnik na alt saksofonu, Eva Janžekovič na pikolu, zapela pa je Hana Flajnik. Gost godbenikov je bil narodno-zabavni ansambel Slovenski zvoki iz Rogaške Slatine. Za presenečenje pa je poskrbel legenda metliške godbe Ivan Kapušin, ki je godbenikom dirigiral kar z berglami, zaigral pa je tudi na trobento.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija