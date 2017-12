Šahisti letos osvojili 25 medalj in pokalov

24.12.2017 | 18:30

Na Poljskem se je pomerilo več kot tisoč šahistov, tudi člana novomeškega društva. (Vir fotografije: ŠD Krka)

Novo mesto - Šahisti in šahistke Šahovskega društva Krka Novo mesto so uspešno zaključili letošnje šahovsko leto. Kot je sporočil Robert Rudman, je sredi decembra članska ekipa zaključila ligaško tekmovanje v standardnem šahu in osvojila tretje mesto v državi, minuli konec tedna pa sta se posamična državna prvaka, Jure Zorko in Marjan Kastelic, odpravila na Evropsko prvenstvo v poljske Katowice. V enotni odprti konkurenci je v hitropoteznem šahu tekmovalo kar 1068 šahistov iz celotne Evrope. Jure se je uvrstil na 75., Marjan pa na 192. mesto. Prav tako rekordno je bilo tudi tekmovanje v pospešenem šahu, na katerem je sodelovalo še več, kar 1161 šahistov, Jure in Marjan pa sta se uvrstila na 89. in 285. mesto. Ob njunem naslovu državnih prvakov in nastopu na Evropskem prvenstvu ju je minuli četrtek sprejel tudi novomeški župan Gregor Macedoni in jima s priložnostnim darilom čestital za vse dosežke.

Rudman ob tem še dodaja, da so novomeški šahisti skupaj na uradnih državnih in mednarodnih prvenstvih v letu 2017 osvojili kar 25 medalj in pokalov: sedemkrat za prvo mesto, desetkrat za drugo in osemkrat za tretje mesto. Med dosežki še posebej izstopata Vid Dobrovoljc (trije naslovi posamičnega državnega prvaka in srebrna medalja na Evropskem hitropoteznem prvenstvu), od četrtka tudi eden od letošnjih občinskih štipendistov, in članska ekipa (dva posamična naslova državnega prvaka in ekipni pospešeni naslov).

Na zadnjem novoletnem turnirju za Pokal Novega mesta, kjer so člani in članice društva proslavili vse naštete dosežke, se je sicer zbralo 33 šahistov, ki so odigrali 11 krogov po švicarskem sistemu. Prvi je bil Marjan Kastelic (9,5 točke), drugi Maj Zirkelbach (tudi 9,5 točke) in tretji Robert Rudman (8,5 točke).

Skupni zmagovalec Pokala Novega mesta za leto 2017 je Vid Dobrovoljc, najboljše dekle oziroma ženska je Hana Bajt, najboljši senior pa Ivan Lubej, je v sporočilu za javnost še zapisal Robert Rudman iz Šahovskega kluba Krka Novo mesto.

M. M.

