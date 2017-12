Ogenj zajel jedilnico in dnevno sobo

24.12.2017 | 20:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z novomeškega ReCO poročajo, da so dopoldne ob 9.20 v Gornjem Suhorju pri Vinici gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj in Zapudje so nadzorovali gorenje, očistili dimnik in dimnik pregledali s termo kamero.

Huje je bilo ob 13.10 v Rožni ulici v Mirni Peči, kjer je zagorelo v jedilnici in dnevnem prostoru stanovanjske hiše. Ogenj, ki je zajel leseno stensko oblogo, sedežno garnituro, leseno klop in del kuhinjskega elementa, so pogasili gasilci PGD Mirna Peč, Globodol, Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto. Gasilci so ožgane predmete odnesli iz prostorov in jih očistili, prezračili celoten objekt ter ga pregledali s termo kamero. Lastnika so zaradi vdihavanja dima na kraju pregledali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Iz brežiškega centra o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.