Uboj v Rumanji vasi: 60-letnik naj bi z nožem ubil 62-letnico

24.12.2017 | 22:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Nocoj okoli 19. ure se je v Rumanji vasi zgodil uboj. Po neuradnih informacijah spletnega portala Dolenjskanews je bila z nožem napadena ena oseba, ki je zaradi vbodnih ran umrla. Policisti in reševalci so že na kraju dogodka.

Kot je za omenjeni portal povedal Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto, je nasilne smrti umrla 62-letna ženska. Policisti so odvzeli prostost 60-letnemu osumljencu. Na kraju dogodka so policisti in kriminalisti. Perc je še dodal, da so na kraju reševalci in policisti, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Poteka ogled kraja dejanja, gibanje na območju je omejeno. »Zaradi nujnih preiskovalnih dejanj drugih informacij javnosti trenutno ne bomo posredovali,« je zaključil Perc.

Dopolnjena objava ob 22.30:

Robert Perc je o tragičnem dogodku na božični večer pred nekaj minutami obvestil tudi ostale medije, a novih podrobnosti v sporočilu ni podal: "Nekaj po 19. uri zvečer je v Rumanji vasi (območje policijske postaje Dolenjske Toplice) nasilne smrti umrla 62-letnica. Policisti so odvzeli prostost 60-letnemu osumljencu dejanja. Na kraju so reševalci in policisti, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki sta prevzela vodenje ogleda ob pomoči forenzičnih strokovnjakov. Poteka ogled kraja dejanja, gibanje na območju je omejeno. Zaradi nujnih preiskovalnih dejanj drugih informacij javnosti trenutno ne bomo posredovali."

M. M.