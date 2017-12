Zagorelo v gospodarskem objektu

25.12.2017 | 10:50

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Med prazniki imajo gasilci polne roke dela. Včeraj nekaj pred 18. uro je v Velikem Orehku zagorel gospodarski objekt velikosti 19 x 6 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in gasilci PGD Stopiče, Stranska vas, Podgrad-Mehovo, Lakovnice, Dolž, Mali Podljuben in Uršna sela so pogasili ogenj in odstranili približno 50 kubičnih metrov uničene krme za živali.

Ostrešje in leseni del objekta je uničeno. Gasilci PGD Stopiče so ostali na požarni straži do jutranjih ur.

M. M.