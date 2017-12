Božični koncert v jami Grdanji Skedenj

25.12.2017 | 13:30

Grič - Športno društvo Grič je organiziralo že osmi zaporedni Božični pohod in koncert v kraški jami Grdanji skedenj. Kot je sporočil Branko Butala iz omenjenega društva, so domačini vasi Grič v sobotnem popoldnevu pohodnike pričakali z dobrodošlico na začetku pohoda v vasi. Pohod je potekal po gozdni učni poti do jame.

Gost koncerta je bil Marjan Zgonc. Po koncertu so obiskovalce na izhodu pričakali še gostje iz Folklorne skupine Dragatuš, ki razveseljujejo vsako leto. »Želimo si, da bo tako še naprej. Pohodnike smo pogostili s kranjsko klobaso, kuhanim vinom in čajem. Pogreli pa smo se tudi ob odprtih ognjih,« je zapisal Butala in nadaljeval: »Da ima kraj in koncert svoje mesto v temu prečudovitemu predbožičnemu času, pa potrjujejo vedno znova in znova obiskovalci, ki se veselo vračajo z dogodka do svojih avtomobilov ob čarobnem soju lune in lučk. Prizadevni člani društva smo ponovno dokazali da hočemo in da zmoremo.«

M. M., foto: ŠD Grič

Galerija