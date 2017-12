FOTO: Bežala čez vrt, a jo je ujel in zabodel

25.12.2017 | 11:25

Težko si je predstavljati, kaj se je na tem travniku dogajalo sinoči.

Rumanja vas na božično jutro.

Rumanja vas - Poročali smo že o tem, da se je včeraj okoli sedme zvečer v Rumanji vasi zgodila družinska tragedija, v kateri je ugasnilo življenje 62-letne ženske, policisti pa so pridržali 60-letnega osumljenca.

Zjutraj, ko se je začel prebujati praznični dan, smo se pripeljali v Rumanjo vas. Nikjer nikogar, kot bi se vsa vas pogreznila v tišino. Iščemo policijske trakove, a jih nikjer ni mogoče videti, kar kaže na to, da so policisti in kriminalisti svoje delo opravili ponoči. Iz poročila novomeškega centra za obveščanje, ki pravi da so gasilci PGD Vavta vas nudili tehnično pomoč policistom, sklepamo, da so gasilci okoli pol enajste zvečer sprali sledove krvi.

"A. P. je bila zvečer pri maši. Ko se je vrnila domov, jo je v hiši pričakal njen mož S. P., ki je imel zaradi nasilja prepoved približevanja. Veste, trenutno ni živel doma, na vikendu je bil," pove eden od vaščanov, drugi pa doda, da sta bila že dolgo poročena, imela sta dva odrasla otroka.

Kaj je moškemu, za katerega vaščani vedo, da je bil do svoje žene že dogo nasilen, šinilo v glavo ravno na božični večer, ni jasno nikomur od tistih, s katerimi smo govorili. "Povedali so mi, da je ženo pričakal z nožem. Ko ga je zagledala, je čez vrt poskušala pobegniti k sorodnikom, vendar jo je ujel in naredil, kar je nameraval," izvemo.

Na oknu njune hiše, v bližini katere se je zgodila tragedija, danes gori sveča. Ko pozvonimo, nihče ne odpre. Tudi vrata sosedov po zvonjenju ostanejo zaprta.

