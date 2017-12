Obrtniki so se našli pri Zupančiču

25.12.2017 | 11:45

Foto: S. Mirtič

Žužemberk - V gostišču Zupančič v Žužemberku je v petek potekalo tradicionalno srečanje podjetnikov in obrtnikov Občine Žužemberk. Zbranim obrtnikom sta v uvodnem delu srečanja spregovorila župan Franc Škufca in direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.

Namen srečanja je po besedah župana Škufce v prvi vrsti druženje, pa tudi izmenjava dobrih praks in mnenj ter tudi težav, s katerimi se podjetja in obrtniki srečujejo. Uspešno sodelovanje z gospodarstvom je bistvenega pomena tudi za razvoj same občine, je poudaril Škufca in dodal, da se občina Žužemberk uvršča med občine z najmanj brezposelnimi osebami v Sloveniji, kar je za obe strani bistvenega pomena. Z novimi investicijami in vlaganji v poslovne cone pa se bo brezposelnost gotovo še zmanjšala. Povabilu na srečanje se je letos odzvalo okoli osemdeset obrtnikov in podjetnikov, ki so se ob zvokih ansambla As zabavali še dolgo v noč.

S. Mirtič