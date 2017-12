Slovenski božič pri frančiškanih

25.12.2017 | 12:00

Lani je Frančiškanski komorni zbor za božič nastopil s komornim orkestrom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kulturno umetniško društvo Hugolina Sattnerja tudi letos s Frančiškanskim komornim zborom v cerkvi sv. Lenarta pripravlja božični koncert. V prvem delu bodo pevci izvedli nekaj najbolj znanih božičnih pesmi z zborom in solisti. Kot solist se bo na koncertu predstavil komaj dvanajstletni Marcel Burger s skladbo Adolpha Adama O sveta noč (O Holly Night).

Po enajstih letih bodo drevi ponovno izvedli kantato skladatelja Matije Tomca z naslovom Slovenski božič. Kantata bo izvedena dramaturško. Kantata oziroma Slovenski božič je nastala po starih slovenskih narodnih napevih, zbranih v zbirki Frančiška Kramarja iz leta 1933. Etnolog in akademik Niko Kuret je nekatere izmed njih vključil v besedilo, ki predstavlja božično zgodbo. Vse skupaj je skladatelj in duhovnik Matija Tomc predelal, priredil in združil v celoto.

Kot solisti bodo nastopili Kristina Berus kot Marija, Tom Kobe kot Jožef, Kristina Kastelic kot krčmarica in angel, Matjaž Kastelic kot krčmar, Neža Turk kot pastir in Eva Beg kot pastir. Na orglah bo pevce spremljal Jernej Fabijan, dirigent pa bo Matej Burger. Koncert se bo začel ob 18.45.

I. V.