Oseba padla z višine

25.12.2017 | 18:30

Veliki Orehek, Globoko - Danes ob 13.54 je v Velikem Orehku oseba padla z višine in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 10.04 so v Globokem posredovali gasilci PGD Brežice, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila preminula oseba. Obveščene so bile pristojne službe.