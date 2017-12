Ave igral v čisto polni dvorani

25.12.2017 | 19:50

Šentjernej - Orkester Ave iz Šentjerneja je konec tedna povabil na božični koncert v Kulturni center Primoža Trubarja.

Številni obiskovalci so uživali v zanimivem programu z veselimi, navdihujočimi in spevnimi melodijami. Glasbeniki pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta so postregli s potovanjem skozi Pariz, dogodivščinami svetovnega popotnika Magelana, v programu pa niso pa manjkali niti mogočni zvoki koračnice Radetzkega ter pesem Velika noč. Kot gostje so nastopili pevci novomeškega mešanega pevskega zbora Krka z dirigentko Urško Damiš.

Ob koncu koncerta, ki sta ga povezovali članici orkestra Neža Cerinšek in Eva Novak, se je predsednica Tina Lahne vsem zahvalila za sodelovanje, sponzorjem za podporo, zbranim, ki so se še radi zadržali ob kozarčku, pa je zaželela lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu.

Kot pravi Lahnetova, za prihodnje leto razmišljajo o dveh izvedbah božičnega koncerta, če bo seveda takšno povpraševanje kot letos, ko je bila velika dvorana z dodatnimi sedeži razprodana že skoraj teden pred dogodkom.

L. Markelj, foto: Špela Skubic

