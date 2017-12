Za košarkarje ni praznikov

25.12.2017 | 20:15

Košarkarjem Krke bo v Čačku precej težje, kot jim je bilo prejšnji teden doma na tekmi z Ohridom. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Vodilno moštvo jadranske košarkarske ABA 2 lige, košarkarji novomeške Krke, nimajo prazničnih počitnic. Potem ko so v četrtek v Ljubljani presenetili in premagali Petrol Olimpijo, jih že jutri v jadranski ligi čaka srečanje v Čačku s četrtouvrščenim Borcem.

V ekipi, ki je dobila devet od zadnjih desetih tekem, so optimistični. Trener Simon Petrov pred tekmo pravi: »V zadnjem času se nam je igra precej popravila, kar dokazujejo naši izidi. A prostora za napredek je še več kot dovolj in iščemo ga v vsaki naslednji tekmi. Še posebej se moramo osredotočiti na tista slabša obdobja v igri, ki jih moramo spraviti na minimum. Moštvo Borca je odlično sestavljeno. Ob nekaterih mlajših domačih igralcih so tu tudi nekdanji evroligaški igralci Đorđe Mičić, Darko Balaban in Marko Marinović ter trenutni srbski reprezentančni organizator igre Ilija Đokovića. Na domačem parketu so zaradi odlične publike še bolj nevarni. A v Čačak zagotovo ne gremo z belo zastavo, ampak želimo še enkrat dokazati, da znamo igrati dobro košarko.«

I. V.