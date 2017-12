Danes Štefanovo - nekoč blagoslovitve konj tudi naskrivaj

26.12.2017 | 08:05

Štefanovo v Dolenji Stari vasi. V ozadju cerkvica sv. Frančiška Ksaverja, ki stoji na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana. Danes je temu svetniku posvečen stranski oltar.

Dolenja Stara vas - Danes goduje sv. Štefan, prvi krščanski mučenec, ki je bil obsojen na smrt s kamenjanjem. Pri nas je ta svetnik med drugim zaščitnik konj, zato na ta dan že leta in leta v mnogih krajih potekajo žegnanja oz. blagoslovitve konj in konjenikov. Najmnožičnejše je v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju, kjer ima blagoslovitev konj večstoletno tradicijo, običajno pa se zbere več kot 150 konjenikov.

Ivan Frančič.

Tudi danes bo tako. PGD Dolenja Stara vas z Občino Šentjernej organizira prireditev Štefanovo 2017. Povorka s konjeniki in s šentjernejskim pihalnim orkestrom na čelu se bo s hipodroma odpravila ob 9.30, se podala skozi Šentjernej do cerkvice sv. Štefana v Dolenji Stari vasi, kjer bo ob 10. uri blagoslov konj in konjenikov. Zaradi prireditve bo skozi Šentjernej popolna zapora ceste od 9.30 do 10.30.

IVAN FRANČIČ PRIPOVEDUJE

Tako je že vrsto let. Kot pravi domačin Ivan Frančič, ki smo ga te dni obiskali in z njim poklepetali o Štefanovem, saj vseskozi zasleduje dogajanje v zvezi s Štefanovim in ima o tem shranjenih veliko zapisov iz raznih časopisov, v starih kronoloških zapisih piše, da so v Dolenjo Staro vas, nad katero je stala cerkvica sv. Štefana, prvič omejena 1526. leta, začeli prihajati kmetje z živino že leta 1711. Prepričani so bili, da bo žegen sv. Štefana obvaroval njihovo živino pred vsako boleznijo.

Blagoslov bo tudi danes opravil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

Frančič, ki je bil dolgo tudi sam udeleženec v povorki konjenikov, danes, ko ima že 86 let, pa prireditev opazuje izpred svoje domačije, je za bralce Dolenjskega lista povedal marsikaj zanimivega o tej lepi tradiciji blagoslova konj - kako je bilo včasih prepovedano in so ga opravili celo naskrivaj, kako je blagoslov nekoč potekal v glavnem na nedeljo, ko so ljudje imeli čas, saj 26. december ni bil dela prost dan kot danes, kako so krasili konje, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

