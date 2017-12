Postopek izbire izvajalca morali ponoviti

Čistilna naprava Dolenjske Toplice (Foto: R. Nose)

Dolenjske Toplice - O prepotrebni novi čistilni napravi v Dolenjskih Toplicah se govori že vrsto let. Leta čakanja na vedno znova obljubljene razpise za sofinanciranje, ki jih ni bilo, so na občini izrabili, da so preučevali, kakšna čistilna naprava bi bila najbolj primerna, pred meseci pa so končno le razpisali natečaj za projektiranje in izgradnjo sodobne čistilne naprave za 4000 populacijskih enot na ključ ter tudi izbrali izvajalca, vendar je eden od neizbranih ponudnikov na državno revizijsko komisijo vložil zahtevek za revizijo, ki mu je tudi ugodila.

Tako je revizijska komisija v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila in topliški občini naložila ponovitev razpisa, s čimer se je začetek gradnje premaknil za nekaj mesecev, občina pa bo vlagatelju zahtevka za revizijo, ljubljanskemu podjetju GH Holding, morala povrniti stroške pravnega varstva v višini dobrih 8.200 evrov. Na razpisu je sicer zmagalo podjetje Esotech iz Velenja, ki je bilo najugodnejše in je ponudilo ceno 860 tisoč evrov, GH Holding pa kakšnih sto tisočakov več. Razpis so že ponovili.

Župan Jože Muhič je pojasnil, da je vlagatelj zahtevka za revizijo menil, da ponudniki do poteka roka za oddajo ponudb niso bili seznanjeni z vsemi merili, ki so se nanašali predvsem na stroške poskusnega obratovanja in stroške vzdrževanja čistilne naprave za obdobje 10 let, ki so jih natančno določili v drugi fazi postopka v povabilu k oddaji cenovnega dela ponudbe. Če bi mu bila ta merila znana že prej, bi lahko ponudil drugačno tehnološko rešitev, ki bi bila bolj konkurenčna, je povedal župan.

Na topliški občini so se namreč zaradi višine in zahtevnosti naložbe ter tudi po priporočilih pravnikov odločili za dvofazni postopek oddaje javnega naročila. »V prvi smo se posvetili izbiri tehnično ustreznih rešitev in preverjanju usposobljenosti zainteresiranih ponudnikov. Vse, ki so prišli čez to sito, bili so trije, smo nato povabili v drugi krog, da so podali še finančni del svoje ponudbe. Vsem smo posredovali potrebne podatke za ovrednotenje projektiranja, izgradnje, poskusnega obratovanja in stroškov desetletnega delovanja. Med temi sta bila tudi cena električne energije in stroški, povezani z odvozom, centrifugiranjem in sušenjem blata, ki so bili razlog za vložitev revizijskega zahtevka. Vse stroške in cene smo dobili od Javnega podjetja Komunala Novo mesto, ki je upravljalec čistilne naprave, in jih nismo prilagajali sproti, ko nam je očital vlagatelj revizije,« je razložil Muhič.

Kot najcenejšega so izbrali velenjsko podjetje, ki je ponudilo MBBR tehnologijo čiščenja, GH Holding pa klasično tehnologijo. »Med sabo se razlikujeta predvsem po tem, da MBBR porabi več električne energije in na predelavo odvaža bistveno manj blata, pri klasični pa so večji stroški ravnanja z blatom. Neizbrani ponudnik je trdil, da bi, če bi imel podatke o ceni električne energije in ravnanja z blatom podane že v osnovi, sam ponudil drugačno tehnološko rešitev in bi bil najverjetneje tudi izbran kot najugodnejši ponudnik,« je povedal župan in dodal, da je še vedno prepričan, da so se v prvo odločili za najprimernejši način oddaje javnega naročila, ker pa na odločitev državne revizijske komisije ni mogoča, so postopek ponovili. Razpisni pogoji se sicer niso spremenili, so se pa zdaj odločili, da bo razpis ne bo več dvofazen. »Pogoji in cene so znani ter natančno opredeljeni, zato zdaj kar nekako pričakujemo ugodnejše ponudbe za občino,« je še dodal Jože Muhič.

