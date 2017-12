Znan zmagovalec izbora za Županovo vino

26.12.2017 | 12:00

Županovo vino bo moč dobiti v novomeškem TIC-u, kjer so na voljo tudi ostale dobrote lokalnih pridelovalcev. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Na novomeški občini so nedavno izvedli 2. izbor vin za Županovo vino. Zmagal je cviček PTP, ki ga je pridelal Jože Švirt iz Društva vinogradnikov Grčevje, so sporočili z rotovža.

Župan Gregor Macedoni je poudaril, da je izbor Županovega vina namenjen povečevanju prepoznavnosti vinogradnikov novomeške občine ter promociji kakovostnega, najbolj prepoznavnega dolenjskega vina cviček PTP. Povečevanje zanimanja za udeležbo na izboru kaže na uspešno zastavljen projekt, so navedli v sporočilu za javnost in nadaljevali, da županovo vino služi protokolarnim in promocijskim namenom občine in ima posebno mesto v ponudbi Turistično informacijskega centra, kjer ga tudi prodajajo.

Vodja projekta Županovo vino Barbara Bojanc z Vinskega inštituta je poudarila, da je bilo sodelovanje z vinogradniškimi društvi MO Novo mesto uspešno. Prek vinogradniških društev so bili k sodelovanju povabljeni vsi novomeški vinogradniki, le klet Zajc se je iz načelnih razlogov izločila iz tekmovanja, ker je ustanoviteljica in podpornica Vinskega inštituta. Pred komisijo je bila zahtevna naloga, saj so bili vzorci vin kakovostni, odstopanja med njimi pa majhna.

Izbor Županovega vina poteka v dveh fazah. V prvi gre za ocenjevanje vin petčlanske tripartitne degustacijske komisije, ki je bilo izvedeno pod vodstvom predsednika komisije Andreja Bajuka na novomeškem zavodu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V drugo fazo izbora so se uvrstila vina brez napak. Nato je strokovno-laična ocenjevalna komisija, v kateri je sodeloval tudi župan Macedoni, po metodi rangiranja izbrala zmagovalca.

Zmagovalca ocenjevanja Županovo vino bodo sicer uradno razglasili v petek, 29. decembra, v sklopu decembrskega narodno-zabavnega večera na Novem trgu, ko bodo nastopili ansambli Šment, Novi spomini, Mladi Dolenjci in Fantje z vseh vetrov.

M. M.