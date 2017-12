Državni praznik, blagoslov konj, jaslice in koncert

26.12.2017 | 15:30

Semič - V Semiču že vrsto let 26. decembra, ko goduje zavetnik njihove farne cerkve sv. Štefan, blagoslovijo konje in njihove lastnike. Odkar v Sloveniji praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, pa farno žegnanje združijo s praznovanjem državnega praznika.

Danes je semiški župnik Luka Zidanšek blagoslovil 15 vpreg in več kot 20 jahačev ter jih s tem obvaroval vsega hudega. Konji in njihovi lastniki so prišli z vseh koncev Bele krajine in iz Suhe krajine, od koder se je pripeljal tudi župan Žužemberka Franc Škufca.

Govor ob državnem prazniku je imela semiška županja Polona Kambič, ki je med drugim opozorila, kako nam sodoben način življenja, predvsem pa tehnologija, jemljeta našo osebno svobodo in samostojnost. V kulturnem programu sta nastopila Moški pevski zbor sv. Štefana in pevka Tjaša Plut, na trgu pa so pripravili tudi tržnico.

Danes do 20. ure in jutri od 12. do 20. ure so v paleolitski jami Judovski hiši v Stranski vasi pri Semiču na ogled tudi jaslice. Danes ob 17. uri pa bo v semiški cerkvi sv. Štefana božični koncert Mlajšega mešanega pevskega zbora in Otroškega pevskega zbora Župnije Semič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija