Od petka do danes zjutraj na številko 113 prejeli kar 909 klicev

26.12.2017 | 13:55

Od petka do torka zjutraj so policisti na interventno številko policije 113 sprejeli 909 klicev, od tega je bilo 221 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Največ dogodkov je bilo iz področja prometne varnosti in kriminalitete.

Obravnavali so eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, šest z lahkimi in 38 z materialno škodo. Poleg tega so obravnavali še 26 drugih dogodkov, povezanih s prometno varnostjo. Iz področja kriminalitete se je zgodilo devet vlomov in deset tatvin.

Kolesar zapeljal v jamo

V petek zjutraj je v Brezovici s kolesom padel 46-letni kolesar in se lažje poškodoval. Policisti so ugotovili, da je padel, ko je zapeljal v jamo na odseku ceste, kjer se izvajajo gradbena dela. Po prvih ugotovitvah naj izvajalec del na cesti ne bi storil vsega potrebnega za preprečitev ogrožanja varne uporabe javne ceste, zato bodo zanj uvedli postopek o prekršku. Zakon o cestah za takšen prekršek predvideva denarno kazen 4.000 evrov.

18-letnik trčil v drevo

Na cesti Mali Cerovec – Metlika je v petek zjutraj 18-letni voznik osebnega avtomobila, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, reševalci pa so vozniku na kraju oskrbeli lažje poškodbe.

Kolesar se je pri padcu hudo poškodoval

V petek zvečer se je na cesti od Miklavža proti Gabrju huje poškodoval 50-letni kolesar. Po prvih ugotovitvah policije je bil v skupini kolesarjev, ko je na poledenelem vozišču izgubil oblast nad kolesom in padel. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je huje poškodoval po glavi in prsnemu košu. Ostal je na zdravljenju, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o primeru.

Pijani za volanom

V petek nekaj pred 19. uro je voznica osebnega avtomobila ustavila v Birčni vasi, da bi pomagala vozniku osebnega avtomobila, ki je zapeljal iz ceste in skoraj trčil v hišo. 32-letni voznik pa je takrat sunkovito speljal, trčil v vozilo voznice, ki mu je prišla pomagat in odpeljal iz kraja. Po dobri uri so ga policisti izsledili in mu med drugimi odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V petek zvečer je v Stranski vasi 41-letni voznik osebnega vozila zapeljal na drugo stran ceste in trčil v avtomobil, ki je pravilno vozil po drugi strani ceste. Policisti so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je k nesreči botrovalo tudi dejstvo, da je 41-letnik napihal 1,26 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avtomobil, s katerim se je zaletel, so mu zasegli, saj je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja.

Nekaj pred 23. uro je domnevno zaradi izsiljevanja prednosti v brežiškem križišču prometno nesrečo povzročil 27-letni voznik osebnega avtomobila. Drugi voznik se je pri tem lažje poškodoval, povzročitelj pa je imel 0,51 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto zvečer je 50-letni voznik v Slovenski vasi domnevno zaradi vožnje preblizu desnega roba trčil v parkirano vozilo. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Pijan po avtocest v napačno smer

V petek nekaj pred 23. uro je pri Trebnjem na avtocesto zapeljal 49-letni voznik avtomobila iz Trebnjega in začel voziti v napačno smer proti Ljubljani. Po približno 500 metrih je vanj trčil voznik avtomobila iz Makedonije, ki je z družino potoval proti Obrežju. Oba voznika sta se v trku poškodovala, v bolnišnico pa so odpeljali tudi sopotnike iz makedonskega vozila, voznikovo soprogo z dvema mladoletnima otrokoma, ki pa k sreči niso bili poškodovani. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pri povzročitelju pokazal 0,83 mg/l alkohol v izdihanem zraku. Vozniško dovoljenje so mu zasegli, prav tako avtomobil. Zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu pa ga bodo še kazensko ovadili.

V bližini se je nato zgodila še ena prometna nesreča, a le z materialno škodo. Zaradi ogleda, ugotavljanja okoliščin prometne nesreče in odstranjevanja posledic obeh nesreč je bila avtocesta zaprta tri ure, kar je vplivalo tudi na čakalne dobe na mejnem prehodu Obrežje v noči iz petka na soboto.

Vlomili v hišo na Malkovcu

V petek zjutraj so policisti in kriminalistični tehnik opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo na Malkovcu. Po prvih ugotovitvah naj bi neznanci prejšnje popoldne oziroma večer, nekje med 16. in 21. uro vlomili v hišo in naredili za okoli tisoč evrov škode, a so stanovalci vlom opazili šele zjutraj.

Storilce zalotili pri delu

V petek zvečer so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo v Šentjerneju. Okoli pol devete zvečer so domači zaslišali nek ropot in na delu zalotili storilce, ki so z lestvijo splezali na balkon in od tam vlomili v hišo. Ko so bili opaženi, so pobegnili še preden so uspeli kaj odnesti.

Izkoristili odsotnost lastnikov

V soboto med 11.30 in 19. uro so neznanci izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili v vikend v Vinjem Vrhu. Odnesli se nekaj denarja in vrednejših predmetov in skupaj povzročili za nekaj tisoč evrov škode.

S poskusom vloma za 500 evrov škode

V ponedeljek zjutraj so policiste klicali v Sevno, ker so domači ugotovili, da je bil ropot prejšnjega večera povezan s poskusom vloma. Okoli osme ure zvečer so namreč pred vrati slišali nek ropot, a so se domnevni storilci očitno ušteli, saj niso pričakovali, da bo kdo doma. Policisti so ugotovili, da so naredili za okoli 500 evrov škode na vhodnih vratih.

Vlomili tudi na Trški gori in Drganjih selih

V noči iz nedelje na ponedeljek so vlomili v stanovanjsko hišo na Trški gori v Novem mestu. Neznanci so pregledali prostore in odnesli televizor ter skupaj z vlomom povzročili za okoli 3.000 evrov škode.

Podobno se je zgodilo tudi v Drganjih selih, kjer pa storilci niso odnesli ničesar, a vseeno naredili za okoli 300 evrov škode.

Ogenj se je z božične smrekice razširil na kuhinjo

V nedeljo popoldne je v Mini Peči je zagorela smrekica, pod katero so bile prižgane svečke na adventnem venčku. Požar se je iz smrekice iz umetne mase razširil na celotno kuhinjo, tako da so morali posredovati gasilci, ki so požar pogasili. Skupaj je ogenj povzročil za nekaj tisoč evrov škode. Na kraju so bili tudi reševalci, ki so pomagali 80-letniku zaradi vdihovanja dima.

V požaru za 30 tisočakov škode

Proti večeru je zagorelo v gospodarskem poslopju v Velikem Orehku. Ogenj, ki so ga omejili in pogasili gasilci, je po prvih ugotovitvah povzročil za okoli 30.000 evrov škode. Komisija sektorja kriminalistične policije je opravila ogled kraja in izključila možnost samovžiga ali napake na električni napeljavi. Preiskava primera še poteka. Se pa je v ponedeljek popoldne na pogorišču huje poškodoval 31-letnik, ki mu je pri sanaciji strehe spodrsnilo na tramu in je padel, pri tem pa si poškodoval glavo in zlomil zapestje, tako da so ga odpeljali v bolnišnico.

M. Ž.