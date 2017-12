Tradicionalno žegnanje konj

26.12.2017 | 17:00

Konje so danes blagoslovili tudi v Gorenjih Sušicah. (Foto: S. M.)

Gorenje Sušice - Danes goduje sv. Štefan, zavetnik konj in živine, ki je po legendi ukrotil divjega konja z znamenjem križa. Na štefanovo že vrsto let rejci skupaj z topliško župnijo in Turistično-informacijskim centom Dolenjske Toplice v Gorenjih Sušicah pripravljajo tradicionalni blagoslov konj.

V tukajšnji podružnični cerkvi sv. Roka je kaplan Štefan Hosta daroval sveto mašo, ki je v pridigi izpostavil sv. Štefana, zavetnika kamnosekov, tesarjev, sodarjev, priprošnjika pri glavobolih in zaščitnika konj, ter molil tudi za vodilne državne politike ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Nato je opravil blagoslov številnih konj, ki so se zvrstili v povorki. Blagoslovljeno spominsko sol je ob pomoči vodje TIC-a Primoža Primca vsem udeležencem podelil topliški župan Jože Muhič.

S. Mirtič

