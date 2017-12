Voznika iz avtomobila rešili gasilci

26.12.2017 | 18:35

Pri Kuzarjevem Kalu na cesti Novo mesto—Mirna Peč je ob 14.13 voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči novomeškega zdravstvenega doma so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zastrupil se je z izpušnimi plini

V kraju Pod Vrtačo v občini Sevnica so malo pred poldnevom reševalci nujne medicinske pomoči Sevnica nudili pomoč občanu, ki se je zastrupil z izpušnimi plini bencinskega agregata in ga prepeljali na zdravljenje v brežiško bolnišnico. Gasilci PGD Sevnica so na kraju opravili pregled prostora, opravili meritve plinov in prezračili prostor.

M. Ž.