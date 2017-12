Za osumljenca umora v Rumanji vasi sodnik odredil pripor

26.12.2017 | 19:00

Rumanja vas (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - 60-letnega osumljenca umora iz Rumanje vasi na božični večer je bil danes popoldne s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Osumljeni kaznivega dejanja umora, za katerega je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora, je imel v tem času veljaven ukrep prepovedi približevanja pokojni žrtvi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini iz začetka novembra. Zagrožena kazen za to dejanje pa je do pet let zapora.

M. Ž.