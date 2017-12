Radovedni vrabček - nova otroška slikanica Ivanke Zagorc

27.12.2017 | 08:30

Ivanka Zagorc s svojo novo otroško slikanico (Foto: L. M.)

Bela Cerkev - Vzgojiteljica Ivanka Zagorc iz Šmarjete je v teh decembrskih dneh v samozaložbi izdala novo slikanico za otroke z naslovom Radovedni vrabček - to je že peta takšna knjižica v sedmih letih.

Zagorčeva, ki v vrtcu dela že skoraj 39 let, je tega svojega podviga vesela. »Seveda sem zadovoljna, da mi je to uspelo. Morda pa ima še največ zaslug za to zadnjo slikanico, ki sem jo imela kar tri leta v predalu, četrtošolec OŠ Šmarjeta Anže Hočevar, ki me je ob vsakem srečanju spraševal, kdaj bom izdala kaj novega. Moje prejšnje zgodbice je poznal iz vrtca in so mu očitno zelo prirasle k srcu,« pove avtorica, ki je vesela, da so bile doslej vse njene knjige lepo sprejete med bralci.

Na predstavitvi knjige.

Slikanica Radovedni vrabček, ki govori o vrabčku, ki bi jeseni rad poletel z ostalimi pticami v tople kraje, pa mu to ne uspe in na koncu seveda spozna, da ni ptica selivka in bo svoje prijatelje počakal lepo doma, se od ostalih razlikuje, saj je obogatena z zgoščenko. Na njej je posnetih deset vrst oglašanj ptic, zvočne posnetke pa je Ivanki posredoval Tomo Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Ljubljana. »Knjigo je to seveda podražilo, a gotovo tudi obogatilo. Otroci bodo ob poslušanju lahko ptice prepoznali v naravi, kjer žal preživljajo vse manj časa. Zadevo smo preizkusili pri vrtičkarjih in bilo je zanimivo,« pove Ivanka Zagorc, zaposlena v Vrtcu Sonček pri OŠ Šmarjeta.

Slikanico, ki je kot vse ostale napisana z velikimi tiskanimi črkami, »da je blizu otrokom, ki se šele učijo branja,« pravi Ivanka, je kot vse ostale štiri ilustriral Rožle Matko z Dvora. Spoznala sta se pred leti v vrtcu in postala dober tim. Ivanka mu zaupa in ugotavlja, da je Rožle, ki riše čisto ljubiteljsko, res odlično dopolnil njeno pisanje.

Slikanico Radovedni vrabček so v teh dneh predstavili v Hiši žive dediščine (HŽD) v Beli Cerkvi, prireditev pa je vodila dolgoletna novomeška knjižničarka Slavka Kristan. S harmoniko je dogodek obogatil Anže Hočevar. Sledile so delavnice za otroke, odrasli pa so imeli voden ogled po HŽD.

L. Markelj