Z glasbo so slavnostno obeležili dan samostojnosti in enotnosti

27.12.2017 | 12:45

Člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča (Foto: občina Krško)

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je sinoči v krškem kulturnem domu potekala osrednja posavska slovesnost.

Kot je dejal slavnostni govornik Igor Zorčič, poslanec v Državnem zboru RS, smo pred 27 leti končali večstoletno delo slovenskega naroda. »Z največjo mero ponosa lahko ugotovimo, da je Slovenija skozi stoletja nastajala in ohranjala svojo bit s pomočjo Posavcev, od Bohoriča, Dalmatina, tudi Pleteršnika, če se spomnimo le tistih izpred več stoletij. Ponosni smo tudi na vse tiste, ki so dali življenja v bitkah in vojnah, da mi danes lahko praznujemo državni praznik. Naš ponos gre tudi vsem posavskim pripadnikom oboroženih sil leta 1991, ki so prispevali delež pri obrambi naše mlade države v ključnih trenutkih.«

Kot so sporočili iz občine Krško, je župan Miran Stanko v pozdravnem nagovoru poudaril, da naj nam bo povezovalni duh tistega časa in neomajna volja navdih na poti, ki je pred nami. »Ne pozabimo na odgovornost, ki jo ima vsak zmed nas, da na temelju te pomembne zgodovinske odločitve negujemo in varujemo vse, kar smo takrat kot narod pridobili. Vedno znova razmišljajmo o vrednotah – o vprašanjih svobode, miru, spoštovanja in sodelovanja – in jih živimo in uresničujmo,« je še dodal.

Slovesnost so počastili tudi praporščaki Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, Krško in Brežice, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, Območnih združenj slovenskih častnikov Krško in Brežice ter Združenj borcev za vrednote NOB Sevnica, Krško in Brežice.

S koncertom so praznični večer, ki ga je vodil dramski igralec Nik Škrlec, zaključili člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča.

S. G. , Foto: občina Krško

