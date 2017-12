Zaradi bakterije ukrep prekuhavanja

27.12.2017 | 09:30

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič (Foto: R. Nose)

Čatež, Trebnje - Uporabnike javnega vodovodnega sistema Čatež je pred dnevi presenetilo obvestilo trebanjske komunale, da morajo vodo pred uporabo prekuhavati, kajti zadnji odvzeti vzorec vode na omrežju je bil neustrezen. Potrjena je bila namreč prisotnosti koliformne bakterije E. coli, je dejal direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič.

»Ker nismo mogli zagotovo ugotoviti, da bi bilo za neustrezni vzorec krivo neustrezno zgrajeno oziroma vzdrževano interno vodovodno omrežje, smo objavili splošni preventivni ukrep prekuhavanja vode. Gre za začasen ukrep, dokler ne bo ponovna analiza pitne vode potrdila njene zdravstvene ustreznosti,« je pojasnil Tomšič. Na sistemih oskrbe s pitno vodo se po njegovem občasno pojavljajo vzorci, ki niso skladni z zakonodajo. »V kolikor namreč voda v določenih ceveh oziroma slepih rokavih zastaja, se v njej razvijejo mikroorganizmi, ki v pitni vodi ne smejo biti prisotni.«

V kolikor lahko z veliko gotovostjo trdijo, da je razlog za neustrezni vzorec v internem vodovodnem omrežju, javnost o tem ne obveščajo posebej, v kolikor pa tega ne morejo z gotovostjo trditi, pa so dolžni uporabnike o tem obvestiti in podati preventivne ukrepe. »Po ugotovljenem neustreznem vzorcu na sistemu oskrbe s pitno vodo Čatež smo torej izprali vodovodno omrežje, hkrati pa smo iz previdnosti določili kot preventivni ukrep prekuhavanje vode. Naročili smo tudi kontrolno vzorčenje pitne vode,« pravi Tomšič in dodaja, da na podlagi zadnjega ukrepa nikakor ni možno trditi, da je prišlo do sprememb kakovosti pitne vode na sistemu oskrbe s pitno vodo Čatež.

Direktor trebanjske komunale je na zadnji seji občinskega sveta dejal, da so se odločili, da bodo namestili tudi napravo za kloriranje. Svetnika Gregorja Kaplana je zanimalo, ali je to dokončna odločitev, kajti obstajajo drugi sistemi in načini, ki so po njegovem za zdravje ljudi prijaznejši. »Klor je v tem primeru najbolj primeren, ker ima zapoznelo delovanje. S tem bomo razkužili tudi morebitne slepe krake na celotnem vodovodnem sistemu. Ko bodo vzorci v redu, bomo napravo za klorirane odstranili, kajti ni razloga, da se sistem klorira,« je pojasnil Tomšič. Župana Alojzij Kastelic je ob tem dejal, da zaupa strokovnim službam komunale in verjame, da bodo pravilno ukrepali.

V krajevni skupnosti Čatež so nad trenutnim dogajanjem začudeni in tudi razočarani, kajti po besedah svetnice Mije Benedičič so se krajani večkrat pohvalili, da imajo dobro pitno vodo. Zato je predlagala, da občina pripravi dokument o varstvenih pasovih vodnih zajetij. »Morda smo tudi ljudje krivi, da se zliva gnojnica na območja, kjer se ne bi smelo,« je še dodala.

S komunale so sporočili, da bodo v prihodnje mikrobiološko kakovost pitne vode na tem sistemu pogosteje spremljali, in to na različnih mestih.

R. N.

