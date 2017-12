Prekinili serijo zmag

27.12.2017 | 08:55

Krkaši so se iz Čačka vrnili poraženi. (Foto: Borac/Duško Radišić)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči po devetih zaporednih zmagah doživeli poraz. V 11. krogu lige Aba2 so gostovali v Čačku in izgubili proti Borcu z 80:95 (18:27, 38:49, 58:74).

Varovanci trenerja Simona Petrova, ki so tokrat igrali brez Marka Jošila in Žige Fifolta, so tekmo slabo že začeli in hitro zaostali z 2:11. Čeprav so se pozneje približali tudi na štiri točke razlike (nazadnje pri 47:51), pa do vodstva niso prišli niti enkrat na tekmi, medtem ko so domači praktično ves preostanek tekme prednjačili in tekmece držali na varni razdalji.

Pri gostiteljih je bil z 21 točkami najboljši Ilija Đoković, pri Krki pa je s 24 točkami in 13 skoki izstopal Dino Cinac. Obe ekipi imata po novem po osem zmag in tri poraze in sta na vrhu lestvice.

»Prišli smo po zmago, a je Borac nadziral celotno tekmo. Preveč smo grešili, tega pa se na tako težkem gostovanju ne sme početi. Hvala gostiteljem za lep sprejem, srečen sem, da vidim take navijače. Zato čestitam tako Borcu kot Čačku. To je lepo mesto z ljubeznivimi ljudmi,« je po tekmi dejal trener Simon Petrov. Krkin kapetan Dalibor Đapa pa je priznal, da se niso držali tistega, kar so se dogovorili pred tekmo. "Imamo mlado moštvo, ki se je kar malce prestrašilo navijanja v dvorani, in zgrešili smo preveč odprtih metov. Iz takega poraza se moramo naučiti čim več.«

Krkaši bodo v 12. krogu 3. januarja igrali pri Lovčenu. Še prej pa jih v soboto, 30. 12., čaka gostovanje v Ligi Nova KBM pri Šenčurju.

S. G.