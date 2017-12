Priznanja za krvodajalce in najlepše urejene kmetije, hiše in vasi

27.12.2017 | 12:00

Mirnopeški krvodajalci jubilanti

Prejemniki priznanj najlepše urejenih vasi, hiš, kmetij in drugih objektov

Mirna Peč - Kulturno društvo Mirna Peč je tudi letos v sodelovanju z domačo občino, turističnim društvom in Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto (OZRK) na državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, pripravila tradicionalno božično-novoletno prireditev, na kateri so podelili tudi priznanja najlepše urejenim kmetijam, stanovanjskim hišam in vasem v občini ter krvodajalcem jubilantom.

Kot je v nagovoru zbranim v tamkajšnjem kulturnem domu povedala Barbara Ozimek, sekretarka novomeškega OZRK, je prav in vredno, da se ljudi, ki so vsak trenutek pripravljeni žrtvovati sami sebe za dobro drugega, za povrnitev zdravja in življenjskih trenutkov, ki nam dajejo moč, spomnimo enkrat na leto, se jim zahvalimo in obeležimo tudi njihova jubilejna darovanja krvi. Povabili so 49 krvodajalcev, ki v letošnjem letu kri darovali od 5 pa vse do 120-krat. Med jubilanti sta bila Viljem Hribar iz Mirne Peči, ki je kri daroval že 110-krat, in Darko Ajdič iz Češenc, ki je to življenjsko pomembno tekočino nesebično prispeval že kar 120-krat.

V okviru projekta Turistične Zveze Slovenije - Moja dežela lepa in gostoljubna – se je komisija mirnopeškega turističnega društva 19. junija odpravila po vaseh in naseljih in pod drobnogled vzela urejenost krajev, kmetij, stanovanjskih hiš in drugih objektov v občini. »Želeli smo poiskati in dodeliti nagrade tistim, ki jih v preteklosti še niso bili deležni. Ugotovili smo, da hiše nagrajene prejšnja leta, tudi letos krasijo lepe zasaditve in imajo lepo oskrbovano okolico. Pa vendar se je našlo tudi nekaj novih objektov. Opazili smo veliko novih gradenj, upamo da bomo v prihodnjih letih lahko občudovali tudi njihove vrtove,« je povedala Magda Hlebec, vodja ocenjevalne komisije.

In kdo so letošnji nagrajenci? Zlato priznanje za najbolj urejeno vas je pripadlo Malemu Kalu, zlato priznanje za najbolj urejeno kmetijo domačiji Udovč iz Vrhovega in srebrno domačiji Gašperič iz Gorenjega Globodola, zlato priznanje za stanovanjsko hišo z okolico sta prejela Jože Kavšček in Mateja Mervar iz Šrange ter srebrnega Sonja in Marjan Ravnikar s Postaje, zlato priznanje za urejen skalnjak Renata in Marko Kupljenik s Postaje, srebrno za zasaditev kmečkega objekta Brigita in Alojz Rupnik iz Malega Kala, bronasto priznanje za zasaditev korit pred vhodom Primož Povše in Andreja Perše iz Goriške vasi, pohvale pa so podelili Renati in Andreju Gašperiču iz Biške vasi za zelenjavni vrt nad nadstreškom in Marjanu Hrastarju iz Sela pri Zagorici za obnovo kozolca toplarja.

Zbrane na prireditvi, ki so jo poleg članov kulturnega društva sooblikovali še Moški pevski zbor Rožmarin, ljudske pevke Čebelice in mirnopeški harmonikarji, je nagovoril tudi domači župan Andrej Kastelic, ki je vsem zaželel lepe in mirne praznike ter v novem letu veliko korajže, čestital pa je tudi ob državnem prazniku.

