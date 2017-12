Muzika, domoljubje in znamenja časti

27.12.2017 | 15:30

Bobnarja Vid Jordan in Manca Baznik sta v spremstvu dirigenta Tonija Homana prišla na oder. (Foto: M. L.)

Otroški in mladinski zbor sta skupaj pela z orkestrom. (Foto: M. L.)

Župan Ladko Petretič je v nagovoru precej besed namenil odnosu državljanov do samostojne države Slovenije. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Pihalni orkester Kostanjevica na Krki z dirigentom Tonijem Homanom je sinoči nastopil na svojem božično-novoletnem koncertu. S prireditvijo, katere obiskovalci so napolnili telovadnico osnovne šole Jožeta Gorjupa, so proslavili tudi dan samostojnosti in enotnosti. "Ali se še z navdušenjem spominjamo časa, ko je Slovenija dosegla samostojnost, in kako enotni smo v samostojni Sloveniji?" je med drugim vprašal v nagovoru kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Slavnostni govornik je bil dramski igralec Matija Stipanič. Med drugim je rekel, naj bodo prazniki priložnost, da se ljudje upočasnijo in da pogledajo vase, vsaj ob takem času, če že drugače ne morejo ubežati poplavi zunanjih informacij in nenehnemu hitenju.

Z orkestrom je nastopil tudi združeni otroški in mladinski pevski zbor kostanjeviške osnovne šole pod vodstvom Mojce Jevšnik.

Članici orkestra Jasni Strel so podelili naslov godbenica leta. Predsednik orkestra Grega Jordan pa je z veseljem naznanil, da se je orkestru pridružila kot najmlajša članica do sedaj Manca Baznik, ki je z orkestrom tudi nastopila v duetu z bobnarjem Vidom Jordanom.

M. L.

