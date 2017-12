Drugi dijaški koncert SZKŠ

27.12.2017 | 11:30

Novo mesto - Na 2. dijaškem koncertu Srednje zdravstvene in kemijske šole je v četrtek, 21. decembra, sodelovalo enajst skupin, posameznikov in duetov, ki so se želeli z glasbo in plesom predstaviti sošolcem, prijateljem, profesorjem, povabljenim iz ustanov, s katerimi šola sodeluje, ter jim pričarati glasbeno in plesno zanimivo dopoldne.

Zbrani so prisluhnili narodnozabavnim ritmom skupin Henčki, Trenutek, Efekti ter Mladi Belokranjci, si popevali ob zabavnih pesmih Florijana in Urške, Eve in Matica, Sare in Tine, ter Anje, uživali v preigravanju črno belih tipk Jana ter se prepustili plesnima točkama trebanjskih mažoret in Plesnega studia Novo mesto. Program so povezovali Jana, Matic, Ajda in Dino, ki so suvereno napovedali vsakega izmed nastopajočih.

Množica poslušalcev je uživala ter z močnimi aplavzi nagradila vse nastopajoče.

Janja Florjančič, Foto: Luka Gorenčič

