Di(v)jaški koncert Srednje stojne šole

27.12.2017 | 11:40

Novo mesto - Mozaik dragocenih neponovljivih trenutkov so pričarali nastopajoči na novoletnem di(v)jaškem koncertu Srednje strojne šole 21. decembra v Športni dvorani Leona Štuklja. Predstavili so se strojniki in dijaki drugih šol. Dokazali so, da jim talenta in ustvarjalnosti res ne manjka.

Koncerta sta se udeležila tudi direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David in ravnatelj Srednje strojne šole Sebastijan Brežnjak, ki sta ob koncu programa nagovorila dijake ter jim zaželela lepe praznike in srečno novo leto.

Predstavilo se je veliko dijakov, nekateri v parih, drugi v skupinah. Nastopile so glasbene skupine, v katerih je vsaj en dijak strojne šole. Koncert pa so otvorile gostje – Trebanjske mažorete, ki so požele izjemno občudovanje. Za njimi so se zvrstili: novonastali narodnozabavni ansambel Vzrok, harmonikarski duet bodočih avtoserviserjev Roka in Kristijana, vokalno-instrumentalni duet, ki ga tvorita strojnika: vokalist Jošt in pianist Marko, dih jemajoča skupina Jaja bojz, mlad rock bend iz Šentjerneja De beat ter za konec še energična hip hop skupina Plesnega studia Novo mesto. Nastala pa je tudi priložnostna glasbena skupina strojnikov, ki so člani šolskega Big benda, in bodočega mehatronika Žige.

Program je popestril skeč, v katerem so dijaki odigrali predvsem komične šolske prizore in duhovito zabavali publiko. Vse skupaj sta v nepozabno celoto povezala Eva in Stojan.

Eva Tomc, 2. bS, Foto: David Jakše

Galerija