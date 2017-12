Božično-novoletne delavnice s starši

27.12.2017 | 11:00

Dobova - Pred božičnimi počitnicami smo učenci 5. razreda OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova povabili starše v šolo. Pripravil smo jim kratek kulturni program. Peli smo in deklamirali ter odigrali skeč. Sledile so delavnice, kjer smo skupaj s starši ustvarjali origami-kusudame. Z njimi smo okrasili našo učilnico. Malo smo se tudi posladkali in ob prijetnem druženju je večer hitro minil.

Besedilo in foto: Tea Ferlan

Galerija