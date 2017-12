Proslava ob državnem prazniku in zaključku koledarskega leta

27.12.2017 | 12:00

Dobova - 22. decembra smo na šoli OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova imeli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob zaključku leta 2017. Prve tri šolske ure smo imeli pouk, nato je sledila malica in proslava.

Pričeli smo s slovensko himno, deklamirali in recitirali pesmi, nekaj pesmi pa sta zapela ob zbora. Ravnateljica je pripravila govor o tem, kako pomembni vrednoti sta samostojnost in enotnost ter nam zaželela vesele praznike in srečno novo leto. Program smo nadaljevali z nastopi učencev od 4. do 9. razreda. Zabavali smo se ob inštrumentalnih, plesnih in pevskih točkah ter igri v verzih. Pogrešali smo nastope učencev prve triade, ki so bili ta čas v Novem mestu, kjer so si v gledališču ogledali predstavo Veveriček posebne sorte.

Za zaključek smo si zaželeli vesele praznike, nato pa je sledilo obdarovanje s sošolci in razredniki. Tako smo zaključili koledarsko leto 2017.

Urša Nakani, 8. a, foto: Eva Martinčič, 8.a

Galerija