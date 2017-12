Prvi dijaški koncert Srednje elektro šole in tehnične gimnazije

27.12.2017 | 12:05

Novo mesto - Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola je v petek, 22. decembra, za dijake in dijakinje naše šole ter Srednje elektro šole in tehnične gimnazije organizirala 1. samostojni dijaški koncert, na katerem je prednovoletno vzdušje pričaralo skoraj 60 nastopajočih. V 70- minutnem programu so se tako predstavili Big band ŠC, skupine Flamingo, Henčki ter Jaja bojz, ansambel Vzrok, priložnostne skupine dijakinj ter posamezni pevci ter instrumentalisti.

Koncert so popestrile tudi trebanjske mažoretke, plesna skupina Harlekin s plesom senc ter dijaki in dijakinja, ki so zaigrali skeč z naslovom Kekec v popravnem domu. Presenečenje koncerta sta bila zagotovo dijaka, ki sta se premierno predstavila z bitboxom. Prireditev, ki sta jo povezovala Primož Zore in Maja Kapš, se je zaključila s flash mob, v katerem so sodelovale dijakinje in dijaki vzgojiteljske šole.

S. K. B.

