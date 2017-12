Čarobni svet serviet

27.12.2017 | 12:15

Novo mesto - V sredo, 20. decembra, je tretjo skupino podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmihel Novo mesto obiskala šolska knjižničarka oziroma učiteljica gospodinjstva Marjetka Dragman. Z učenci se je pogovorila o tem, kaj so doma že naredili za praznično vzdušje. Povedali so, da so postavili smrečico, lučke, spekli piškote, naredili voščilnice. Dragmanova jim je povedala, da tudi pri njej doma v tem času večkrat zadiši po piškotih, naredila je tudi adventni venček, ki ga je prinesla s seboj.

Pod njenim vodstvom smo izvedli delavnico, na kateri so se drugošolci preizkusili v različnih načinih zgibanja papirnatih prtičkov. Praznikov si ne moremo predstavljati brez prta na mizi. Na mizo je postavila tudi adventni venček s štirimi barvnimi svečami, poleg so bile tudi dišave – cimetove palčke. Potem je drugošolka Iza povsem pravilno postavila pogrinjek za kosilo. Spregovorila je tudi o bontonu za mizo.

Učenci so s seboj prinesli raznovrstne prtičke s prazničnimi motivi. Dragmanova se je z učenci pogovorila o uporabi prtičkov. Preden so začeli z zgibanjem, jim je dala še nekaj koristnih nasvetov: imeti morajo čiste roke, rokave morajo zavihati, s prtički morajo delati nežno, kajti le lepo zložen prtiček pričara praznično mizo.

Pod njenim vodstvom so se učenci naučili zgibanja prtičkov na več načinov: kot svečko, stožec, piramido in pahljačo. Vsak način je Dragmanova nazorno pokazala, učenci so ga nato izdelali, marsikaj zanimivega je o njem tudi povedala. Prikazala je enostavne in malo bolj zahtevne načine zgibanja. Iz knjižnice je prinesla priročnik Čarobni svet serviet, avtorice Simone Pompe in ga predstavila. Ugotovili smo, da je pri zgibanju potrebna natančnost, vztrajnost in nekaj vaje. Drugošolci so izvedeli marsikaj novega in obljubili, da bodo to upoštevali pri pripravi prazničnih pogrinjkov.

Drugošolci so o delavnici povedali:

Zelo je bilo zanimivo, saj lahko prtiček zložiš na več možnih načinov. Vsi so mi bili všeč. Doma sem poskusila samostojno narediti piramido. (Lana)

Zelo sem uživala v zlaganju prtičkov. Doma sem vse načine še enkrat poskusila narediti. Pritegnil me je tudi venček z barvnimi svečkami in cimetovimi palčkami. (Nuša)

Vsi pogrinjki so mi bili všeč, a najbolj pahljača. Med prazničnimi dnevi bom vse to ponovila. Prvič sem zgibala prtičke in videla, kako se pravilno na mizo postavi pribor. Nekaj posebnega je bilo tudi, kako se naredi svečko hkrati iz dveh različnih prtičkov. (Ana)

Bilo mi je všeč, svečko sem lahko zgibala, težave sem imela pri piramidi. Zanimivo je bilo pogledati na mizo, kako se pravilno postavi pribor. (Tijana)

Doma pomagam pri pripravi mize. Zame je bila najlažja piramida in najtežja pahljača. Bilo je lepo. Rad sem ustvarjal. (Tian Z.)

Vse mi je bilo všeč. Pri pahljači mi je pomagal sošolec Žan. Rad pomagam doma pri pripravi mize in pospravljanju. (Patrik)

Vse mi je bilo všeč. Najbolj mi je bila všeč piramida, zato sem jo zgibal tudi doma. Rad sodelujem doma pri pripravi mize. (Maj)

Helena Murgelj

