Rajkovi že uporabljajo nov pralni stroj in radiator, dobrodelna akcija še vedno poteka

27.12.2017 | 14:15

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Predstavnici Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto sta pred nekaj dnevi obiskali in obdarili družino Rajk. Tam ju je čakalo prijetno presenečenje, saj je Alenka že prala z novim pralnim strojem, ki so ga nabavili iz pomoči Centra za socialno delo Novo mesto, in se grela z novim radiatorjem. Kupili so tudi hladilnik, ki so ga do obnove hiše shranili drugje. Z zdravljenjem na domu je zdravstveno in psihično stanje Alenke Rajk stabilnejše in boljše. Matej je bil v času obiska v službi, Mitja pa v VDC Novo mesto, so sporočili z območnega združenja.

V slabih dveh mesecih, kar poteka humanitarna akcija za obnovo Rajkove hiše, je pomoč prispevalo 70 donatorjev. Množično so akcijo podprle krajevne organizacije RK, občina Dolenjske Toplice z županom, Veselim teatrom in OŠ Dolenjske Toplice ter številni mediji. Sredstva so zbrali s predvajanjem filma Družina in zbiranjem prostovoljnih prispevkov pred in po filmskih predstavah. Akcijo so velikodušno podprli številni posamezniki, nekatera podjetja in društva. Zbrana vsota se počasi približuje polovici od potrebnih 41.658,18 evrov. Osem podjetnikov oz. obrtnikov je ponudilo pomoč v materialu in delu.

Denar za družino zbirajo na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk, naslov OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

"Naša zahvala velja vsem, ki ste akcijo na kakršen koli način do sedaj podprli. V januarju nadaljujemo z zbiranjem sredstev ob rednem predvajanju filma Družina, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov in nakazili na naš tekoči račun. Iščemo tudi donatorje ali izvajalce z ugodnimi ponudbami za gradbena, elektroinstalacijska, mizarska in slikopleskarska dela ter za stavbno pohištvo," dodajajo na OZRK Novo mesto in leto zaključujejo z optimizmom in upanjem, da bo v letu 2018 uspelo izpeljati obnovo hiše in Rajkovim omogočiti boljše življenjske pogoje.

S. G.