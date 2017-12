Znižali komunalni prispevek; Kaj se je na božični večer dogajalo v Rumanji vasi; V stanovanju je imela več kot sedemdeset psov

27.12.2017 | 18:00

Ne zgodi se pogosto, da bi oblast kaj pocenila, na primer znižala kakšen davek ali prispevek. V Žužemberku pa se je zgodilo - znižali so komunalni prispevek za celih 15 odstotkov. Opozicija je sicer hotela več, župan, ki mu ni vseeno, koliko denarja se nabere v proračunu, pa manj, piše novinar Rok Nose ta teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

NA BOŽIČNI VEČER UMRLA POD NOŽEM

Če se zgornja novica bere kot neke vrste božično darilo občanom, pa bi bilo to, kar se je na božični večer dogajalo v Rumanji vasi, bolje, da se ne bi zgodilo. A se je in tudi Dolenjski list obširno poroča o družinski tragediji, ki je med prazniki pretresla Dolenjsko.

V STANOVANJU IMELA VEČ KOT SEDEMDESET PSOV

Prebivalci Visejca, majhne vasice na obrobju občine Žužemberk, so bili pred dnevi kar pretreseni, ko so opazili, da sta se čez vas najprej peljali dve policijski vozili, nekaj minut za njimi pa še gasilci. Mislili so, da kje gori, a izkazalo se je, so bili na delu inšpektorji novomeškega območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ...

