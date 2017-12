Vode ni treba več prekuhavati; zapora ceste zaradi sečnje dreves

27.12.2017 | 18:50

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Danes 10.19 je v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu gorelo v zapuščenem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili goreči leseni del ostrešja na površini okoli 25 kvadratnih metrov. Večje škode ni.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na javnem vodovodnem sistemu Čatež, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa obvešča o kratkotrajni popolni zapori državne ceste R1-215 odsek 1163 Mokronog - Boštanj. Zapora bo od 27.12.2017 do 31.1.2018, deset delovnih dni v navedenem terminu, med 8. in 16. uro, ob vsaki polni uri v trajanju do 40 minut naenkrat, zaradi sečnje dreves.

S. G.