Trk na Muljavi

28.12.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.06 uri sta na Muljavi na cesti Ivančna Gorica - Krka trčili osebni vozili. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih ter očistili cestišče. Reševalci RP Ljubljana so poškodovano osebo prepeljali v bolnišnico.

Gorel zabojnik

Ob 21.37 so posredovali gasilci PGD Brežice na Levstikovi ulici v Brežicah, kjer je gorel komunalni zabojnik za smeti. Pred prihodom gasilcev so zabojnik pogasili domačini. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI, TP HRUŠEVEC.

M. K.