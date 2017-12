Gladini Krke in Kolpe bosta še naraščali, možna tudi razlivanja vodotokov

28.12.2017 | 09:00

Slika je ilustrativna (Foto: I. V., arhiv DL)

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo po obilnem deževju danes reke v večjem delu države močneje narasle, možna so tudi razlivanja nekaterih vodotokov. Danes zjutraj in dopoldan se lahko razlijejo Kolpa, nekateri pritoki reke Krke, Dravinja in Ljubljanica na Ljubljanskem barju, morje pa bo ob jutranji plimi poplavilo najnižje dele obale.

Reke se bodo danes po napovedih Arsa predvidoma razlivale na območjih vsakoletnih poplav, ponoči in jutri čez dan se bo razlila tudi reka Krka, opozarjajo na Arso. Ponovno se bodo povečale tudi gladine vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa.

V prvem delu noči na petek bodo padavine sicer ponehale, v petek se bo postopno razjasnilo.

S. G.