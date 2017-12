Ohranili zgodovino, spremenili sebe

28.12.2017 | 11:35

Predsednici sekcije Mihaeli Blaževič je brežiški župan Ivan Molan izročil plaketo. (Foto: M. L.)

Kapelski ljubiteljski filmarji (Foto: M. L.)

Tolkalna skupina Glasbene šole Brežice

Kapele, Čatež ob Savi - Sekciji za ohranitev dediščine pri Kulturnem društvu Kapele je Slovensko etnološko društvo v Ljubljani nedavno podelilo Murkovo listino. Priznanje so Kapelci prejeli za ohranjanje dediščine, ki ga odražajo zlasti filmi, ki so jih posneli v okviru sekcije. Gre za filme Tak ti je tu blu, Od pera do vajkoža ter Od setve do žetve.

Ljubiteljski kapelski filmarji so prejeli tudi plaketo občine Brežice. Priznanje je predsednici sekcije Mihaeli Blaževič izročil brežiški župan Ivan Molan na svojem prednovoletnem sprejemu za predstavnike javnega življenja in gospodarstva.

»Uspešna občina je tista občina, ki ima uspešne ljudi na vseh področjih. Vesel in ponosen sem, da je naša občina uspešna, uspeh pa je rezultat sodelovanja nas vseh,« je med drugim rekel župan v nagovoru udeležencem sprejema. Z glasbo sta dogodek pospremili učenka osnovne šole Cerklje ob Krki Eliška Škaler, ki je pela in se spremljala na klavirju, in Tolkalna skupina Glasbene šole Brežice.

Nekaj fotografij s prireditve si lahko ogledate v galeriji. Kaj so poleg priznanj še dali filmi Kapelcem, pa si lahko preberete v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

